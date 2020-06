Lombardia: Bankitalia, imprese perderanno 25% ricavi nel semestre (2)

(Adnkronos) – Secondo gli operatori, i fattori che starebbero penalizzando maggiormente l’attività sarebbero “la diminuzione della domanda interna ed estera, l’indisponibilità della forza lavoro e i problemi logistici connessi con l’emergenza”. Tra l’altro, secondo le elaborazioni Bankitalia su dati Istat, le imprese che hanno dovuto sospendere la loro attività, in quanto non rientranti tra i settori essenziali, producono il 58,8 per cento del valore aggiunto industriale totale. Considerando gli effetti di filiera e il ricorso al lavoro agile, la perdita di valore aggiunto delle imprese industriali dovuta alle chiusure di marzo si ridurrebbe di circa 15 punti percentuali.