Milano, 26 mag. (Adnkronos) – Approvata in consiglio regionale della Lombardia la legge di revisione normativa ordinamentale, con la quale all’articolo 8 si estende la caccia al cinghiale per l’intero anno solare stabilendo che per l’esercizio della caccia di selezione al cinghiale è consentito anche l’uso di dispositivi per la visione notturna.