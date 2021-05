Lombardia: F.Sala, ‘accordo da 10 mln con università per sostenere economia circolare’ (3)

(Adnkronos) – La novità si inserisce in un percorso internazionale, quello avviato nell’ambito del network interregionale Vanguard Initiative e in particolare nella Pilot Initiative Esm – Efficient and Sustainable Manufacturing, coordinata dalle Regioni Catalunya e Lombardia. L’innovativa infrastruttura pilota è inquadrata nel framework di un programma di ricerca e innovazione ambizioso e in grande sinergia con le priorità della ‘roadmap lombarda per la ricerca e innovazione nell’economia circolare’ e della ‘smart mobility and artificial intelligence – strategia e progetti per l’innovazione del sistema della mobilità di Regione Lombardia’.