Lombardia: Fontana, ‘scorta è per bugie di forze politiche che avvelenano clima’**

Milano, 27 mag. (Adnkronos) – “Mi dispiace per la mia famiglia che è un po’ preoccupata. In questi giorni è stato sparso troppo veleno, avevo chiesto di abbassare i toni ma non sono stato ascoltato. Mi rammarica molto essere accusato da persone che non conoscono i fatti e che non sanno di chi sono le varie competenze. Purtroppo è il risultato delle bugie raccontate da alcune forze politiche che, quotidianamente, avvelenano l’aria e fomentano questo pericoloso clima d’odio”. Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, rilasciando alcune dichiarazioni all’ingresso di Palazzo Lombardia.