Milano, 28 lug. (Adnkronos) – In Lombardia riparte la stagione turistica e il presidente Attilio Fontana, dal lago di Como, sottolinea che “dobbiamo superare la preoccupazione della pandemia e dimostrare ai turisti che in Italia si può venire in completa tranquillità”. Il rilancio della Lombardia come brand turistico passa da super bonus per il settore turistico, green pass, digitalizzazione e incremento di reti virtuose.