Lombardia: Gallera, ‘Moratti ottima persona, se lei prescelta andrà benissimo’**

Milano, 7 gen. (Adnkronos) – “Ognuno è chiamato a fare il proprio lavoro finché ci sono le condizioni. Conosco Letizia Moratti, è un’ottima persona e se sarà lei la scelta andrà benissimo”. Lo ha detto Giulio Gallera, assessore al Welfare della Regione Lombardia, ai microfoni di Striscia la Notizia, intercettato da Valerio Staffelli. All’assessore, al centro di un rimpasto in giunta fortemente voluto dalla Lega per rilanciare l’operato politico della Regione, è stato consegnato un tapiro d’oro, per la bufera mediatica scatenata dalle parole sulle ferie dei medici. “Abbiamo solo tutelato i nostri medici, avevano bisogno anche loro di stare due giorni con i propri cari. Giorni che non avrebbero cambiato nulla nel nostro piano organizzativo: ora li stiamo vaccinando tutti, siamo a oltre 30mila e nel giro di una settimana esauriremo tutte le dosi di vaccino ricevute”, ha sottolineato Gallera, come riporta la nota del programma Mediaset in onda stasera con l’intervista.