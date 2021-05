Lombardia: Garante vittime reato, ‘sostegno a centri antiviolenza in risposta ad aumento casi’

Milano, 10 mag. (Adnkronos) – “Questo stanziamento è anche una risposta all’aumento di casi di violenza domestica registrati nel 2020, laddove, probabilmente a causa della convivenza forzata determinata dall’emergenza sanitaria, sono esplose situazioni latenti di violenza e prevaricazione familiare o sono peggiorati fenomeni già in essere”. Così la Garante regionale per la tutela delle vittime di reato della Lombardia, Elisabetta Aldrovandi, commenta la recente delibera della Giunta Fontana che stabilisce le modalità di utilizzo e i criteri di riparto delle risorse del fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità per il contrasto alla violenza sulle donne.