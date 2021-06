Milano, 10 giu. (Adnkronos) – Venti aziende della Lombardia sono state premiate in Regione dall’assessore allo Sviluppo Economico, Guido Guidesi, e dal presidente della Lombardia, Attilio Fontana, per essersi “distinte” anche durante la fase più dura della pandemia di Covid e aver messo in atto scelte strategiche a favore di clienti, territori, fornitori e dipendenti.