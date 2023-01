Lombardia, il virologo Pregliasco: Sarebbe bello fare l’assessore alla Sanità

Il virologo Fabrizio Pregliasco, oggi candidato nella lista Patto Civico per Majorino Presidente, non nasconde il suo desiderio di ricoprire il ruolo di assessore alla Sanità della Regione Lombardia, in caso di vittoria della coalizione di centrosinistra guidata da Pierfrancesco Majorino. “Sì, credo di volerlo”, risponde sollecitato dalla stampa, oggi radunata al circolo El Salvadanee per la presentazione della Lista Patto Civico per Majorino Presidente, aggiungendo: “Mi pare qualcosa che completa la mia carriera nell’ambito della Sanità pubblica, dell’operatività dei servizi sociali, nella Sanità ma anche nell’ambito del volontariato, che è la mia passione da 40 anni”.