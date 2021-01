Lombardia: incontro Moratti-capigruppo consiglio regionale

Milano, 18 gen. (Adnkronos) – Si è svolto nel pomeriggio l’incontro tra i capigruppo del consiglio regionale della Lombardia e la neo assessora al Welfare, Letizia Moratti. Un incontro durato circa un’ora in cui l’assessora ha delineato le proprie priorità di intervento. A proposito delle polemiche sulla zona rossa, Niccolò Carretta, consigliere regionale di Azione, sottolinea che “se l’Assessore è in possesso, come dice, di dati diversi da quelli del Governo li renda presto pubblici e si faccia valere nelle sedi opportune per portare la Lombardia almeno in zona arancione: la nostra gente è stremata e le scaramucce sui giornali non aiutano nessuno”, dice, al termine dell’incontro.