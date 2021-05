Lombardia: Terzi, ‘finanziati 26 interventi su laghi Iseo, Edine e Moro, investimenti da 9 mln ‘ (2)

(Adnkronos) – Il nuovo pontile di attracco battelli a Sale Marasino, entrato in funzione alla fine del 2020, e la messa in sicurezza del pontile esistente sono stati interamente finanziati da Regione con 650mila euro. Il secondo pontile consente di gestire in modo efficiente i collegamenti verso Monte Isola soprattutto nei periodi primaverili ed estivi di particolare afflusso turistico. Il secondo nuovo pontile è comprensivo, tra le altre cose, di rampa di accesso al pontile dal percorso pedonale, avantpontile, mappa mobile, segnalazione e pannello informativo; pensilina per sosta passeggeri; biglietteria con servizi igienici; percorso tattile per non vedenti e rifacimento marciapiede di raccordo con il lungolago; telecamere di videosorveglianza e sicurezza.