Lombardia, zona arancione scuro per Como e Cremona

(Adnkronos) – In Lombardia si allarga la zona arancione scuro per contrastare il diffondersi del Covid e delle varianti. Oltre a Brescia, l’arancione rafforzato scatta per le intere province di Como, per la città di Cremona e per altri comuni lombardi. Lo ha stabilito il governatore della Lombardia, Attilio Fontana, che sulla base delle raccomandazioni della Commissione indicatori Covid 19 della Regione e sentito il ministero della Salute, ha firmato tre ordinanze con l’obiettivo di rafforzare le misure di prevenzione e contrasto al virus su diverse aree del territorio lombardo.