L’ombra delle spese militari sull’accordo di Parigi 

di Giuliano Velotto Romano

Secondo la Commissione Europea a maggio 2025, l’UE è sulla buona strada per ridurre le emissioni nette di gas serra del 54% entro il 2030, mancando di solo l’1% l’obiettivo originale del 55%. Questa notizia è arrivata più o meno nello stesso periodo in cui i membri della NATO (specialmente i Paesi dell’UE) si sono impegnati ad aumentare la spesa militare fino al 5% del PIL per ciascun membro. Va da sé che queste due dichiarazioni non vadano molto d’accordo tra loro.

A causa della segretezza che spesso circonda il complesso militare-industriale, stimare l’esatta quantità di gas serra (GHG) prodotta dalle forze armate globali non è immediatamente chiaro. Uno studio del 2022 condotto dall’Osservatorio sui Conflitti e l’Ambiente (CEOBS) fornisce una stima conservativa dell’impronta carbonica pari a circa il 5,5% delle emissioni globali totali. Se gli eserciti del mondo fossero un paese, sarebbero il quarto più grande al mondo, con un’impronta maggiore di quella della Russia. Un altro dato interessante dello studio è che il 60% di queste emissioni proviene da soli 10 paesi e nessuno di questi paesi è europeo. Lo studio non include i GHG derivanti dalle operazioni belliche stesse.

Il problema di un aumento delle emissioni militari, che verrebbe aggravato da un aumento della spesa militare, non è esclusivo dei paesi della NATO, che sono spesso i più scrutinati perché sono gli unici a rendere disponibili i dati sulle emissioni (non c’è quasi nessun dato sulle emissioni di altri eserciti come quelli di Cina, Russia o India), ma è purtroppo una tendenza globale che pone un altro ostacolo al rispetto dell’obiettivo principale dell’Accordo di Parigi ovvero limitare la temperatura media globale al di sotto dei 2°C. Una raccomandazione del CEOBS alle Nazioni Unite in uno dei loro ultimi articoli su questo tema è stata proprio di aggiornare le linee guida sulla comunicazione dei GHG per rendere più chiaro quante emissioni vengano effettivamente prodotte.

Il problema di questo aumento globale della spesa va oltre l’ovvio aumento delle emissioni. L’Agenda 2030 delle Nazioni Unite nell’obiettivo 13, prevedeva che i Paesi sviluppati rendessero disponibili 100 miliardi di dollari entro il 2020 per affrontare le necessità di quelli in via di sviluppo nella mitigazione degli effetti del cambiamento climatico. Nel 2024, alla COP29, era stato proposto un nuovo tetto agli aiuti posto ad 1 trilione di dollari, poi fissato a soli 300 miliardi di dollari. Probabilmente la causa della riduzione dei fondi proposti va ricercata nella nuova necessità di fondi dei Paesi sviluppati per finanziare la spesa militare (in Europa solo il Primo Ministro del Regno Unito ha dichiarato esplicitamente che il taglio al bilancio degli aiuti è stato fatto a causa delle necessità militari del paese). Il modo migliore per riassumere la frustrazione dei Paesi in via di sviluppo rispetto a questo timido aumento è stata la dichiarazione del rappresentante di Panama: “La spesa militare globale si attesta a circa 2,5 trilioni di dollari all’anno. 2,5 trilioni di dollari per uccidersi a vicenda non sono troppi, ma 1 trilione per salvare vite è irragionevole”.

Non c’è dubbio che la sicurezza sia parte di un futuro stabile ora più che mai. Va sottolineato che ridurre i fondi per mitigare gli effetti del clima, aggraverà in maniera indiretta tutta una serie di fenomeni climatici estremi che a loro volta esaspereranno fenomeni come l’immigrazione climatica e le tensioni internazionali. Un esempio recente di ciò è stata la crisi tra India e Pakistan del 2025, aggravata anche da siccità e mancanza di una giusta spartizione delle risorse idriche.