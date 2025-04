L’onda di Caravaggio, un viaggio nel tempo e nell’anima

di Nico Dente Gattola

Dino Falconio può ormai definirsi un vero esperto della vita di Caravaggio e non un semplice appassionato che con “l’onda di Caravaggio “concluse la sua ideale trilogia sull’illustre pittore.

Un romanzo assolutamente originale, poiché consente di scoprire ulteriormente la figura dell’artista e che si caratterizza come del resto nello stile dell’autore per una scrittura scorrevole che contribuisce a creare un clima come dire d’intimità con il lettore .

Intendiamoci in questi casi anche se siamo davanti ad una trilogia il rischio di diventare ripetitivi è alto ma in tutta onestà Falconio dimostra il contrario poiché siamo davanti ad un libro assolutamente originale .

Difatti viene tratteggiato un ritratto per certi versi inedito in ogni caso ci aiuta a vederlo in una luce differente e per certi versi ci suggerisce di non giudicarlo ma di capirlo per quello che è , ovvero un essere umano , tanto più che anche noi altri abbiamo le nostre debolezze.

La storia narra dei mesi finali dell’artista , della sua continua fuga meglio del suo vivere in equilibrio e di come alla fine passando da un eccesso all’altro sarà comunque costretto ad arrendersi al destino che a forza di essere sfidato si prenderà la sua rivincita.

Una trama avvincente che non annoia mai il lettore e lo coinvolge sin dalle prime pagine , attratto com’è dal genio e dalla sregolatezza ; Del resto chi non prova sentimento verso queste figure viene da dire quasi maledette ?.

Ammettiamolo : verso personaggi di questo genere si prova una simpatia non perché siamo come dire votati al male ma perché, ed in questo Falconio riesce a rendere perfettamente l’idea , Caravaggio è un uomo con le sue debolezze il cui talento è forse l’unica cosa in grado di dominarle.

Una caratteristica che Dino riesce a mettere in risalto molto bene , tratteggiandone un ritratto davvero obiettivo cogliendo gli aspetti più intimi della vicenda umana , il tutto con estrema grazia e senza mai indugiare in giudizio che fosse negativo o positivo.

Questo è uno degli aspetti più interessanti del romanzo che appunto non è una condanna o un’esaltazione della personalità di Caravaggio ma una fedele ricostruzione di quella che era indubbiamente complessa verso cui non ci si può limitare ad un giudizio superficiale.

Una personalità che nel romanzo rivela aspetti per certi versi inaspettati se stiamo alla classica narrazione del genio maledetto.

Per dire il rapporto con una prostituta napoletana Carmela che nel suo ritorno a Napoli si prende cura di lui in modo affettuoso rende l’idea di come siamo davanti ad una persona per nulla scontata che ha dei sentimenti che però vanno scoperti .

Carmela che ormai conduce una nuova esistenza rappresenta quel bisogno di normalità che forse Caravaggio

Inconsciamente insegue e la loro relazione è descritta dall’autore in una chiave amichevole quasi a delineare meglio i tratti più intimi del grande artista.

Attraverso questo rapporto acquisiamo una chiave di lettura differente comprendere la figura dell’artista . Non dobbiamo infatti mai limitarci ad una lettura superficiale e soprattutto come non dobbiamo mai essere guidati dagli stereotipi avendo sempre presente che il tormento domina l’uomo Caravaggio.

Dino riesce a porre in risalto questa caratteristica che ne domina la personalità perché nel corso del libro ci troviamo al cospetto di un uomo preda dei suoi vizi , incapace di riuscire ad avere un rapporto sereno con i sentimenti inquinati come sono appunto dal tormento.

Ecco leggendo il libro qualcuno può dire che Caravaggio ha vissuto in modo dissoluto ma non è così: si tratta di una conclusione errata, visto che il tormento è tutto sommato indice di una sua sensibilità interiore e quindi mai di banalità .

Falconio ci consegna così un ritratto autentico di un uomo che a prescindere da tutto ha vissuto nel modo che sentiva più suo e che alla fin fine si dimostra più autentico di tanti altri che incontra sul suo cammino .

Bisogna ammettere che questo non era facile , perché chiunque sarebbe portato a prendere posizione mentre l’autore è come se desse voce all’animo di Caravaggio, alla sua parte intima e questo fa si che vengano in risalto gli aspetti più autentici ed intimi del carattere senza i limiti e i vincoli che un giudizio presupporrebbe.

Questo viene apprezzato dal lettore che si fida e si fa guidare in questa sorta di viaggio nella personalità dell’artista nella sua parabola finale ed è forse il segno più tangibile del fatto che Falconio sia riuscito a far arrivare il suo messaggio ai lettori.

Un romanzo che è anche una sorta di viaggio nel tempo perché l’autore compie una ricostruzione storica ben precisa mai abbozzata che consente di percepire tra l’altro l’atmosfera del potere temporale della chiesa e di come si declinasse l’immenso potere di alcuni prelati non limitato solo alla cura delle anime a cui Caravaggio deve le sue fortune.

E non era un’operazione semplice perché il rischio era quello di cadere in qualche imprecisione che invece viene magistralmente superato con un lavoro di ricostruzione storica preciso anche dei luoghi dove la vicenda è ambientata.

Per dire Falconio descrive la Napoli del periodo con le sue contraddizioni che allora come oggi è in bilico tra redenzione e perdizione , un po’ come la vicenda di Caravaggio e nelle pagine del libro questa cosa si coglie perfettamente.

Una città in cui all’epoca la nobiltà e il ceto più povero sono in realtà due facce della stessa medaglia che nel romanzo trovano motivi inaspettati d’incontro , lecito o meno che sia non ha importanza perché l’autore non da mai un giudizio ma da buon pubblicista è un fedele cronista che riporta i fatti.

Un genio che ha vissuto è vero a Napoli per alcune parantesi della sua vita ma che forse è molto più legato di quanto si possa pensare e questa trilogia ha appunto il merito di porre in risalto un legale invisibile ma quanto mai vivo.

Ora l’onda di Caravaggio è senza dubbio un romanzo incentrato su questo grande artista ma è anche un libro che mette in risalto la debolezza umana il contrasto tra bene e male, tra genio e sregolatezza che convive in ognuno di noi .

Ogni personaggio ha in se un contrasto con cui convive e di cui come Caravaggio finisce con l’essere in balia e che ammettiamolo è il lato più affascinante e contribuisce a far restare ogni personaggio nella mente.

Scrivere di Caravaggio poteva essere una scelta scontata ma l’autore accetta la sfida e ancora una volta dipinge un ritratto come dire più umano dell’artista accompagnato da un affresco storico dell’epoca estremamente puntuale e preciso .

Un libro non banale e che ha il pregio di aiutarci a guardare la figura di Caravaggio sotto una veste differente e diciamolo senza pregiudizi: troppo facile liquidare la vicenda umana di questo genio semplicemente sotto l’etichetta genio e sregolatezza.