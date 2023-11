Londra, ITA0039 by Asacert consegna certificazione

Durante Settimana Cucina Italiana nel Mondo

Roma, 20 nov. (askanews) – Si è tenuto a Londra, presso lo Spitalfields Market, uno dei più antichi mercati di Londra, l’evento “Il Made in Italycertificato: tra sostenibilità e biodiversità”, organizzato daITA0039 100% Italian Taste Certification by Asacert,nell’ambito dell’ottava Settimana della Cucina Italiana nel Mondo2023. È stata l’occasione per la consegna dell’attestato dicertificazione ITA0039 I 100% Italian Taste Certification aigiovani imprenditori di Pizza Guys, che hanno superato l’auditcon i tecnici di ASACERT, ente di certificazione accreditato inItalia e all’estero, con numerosi partners come Coldiretti edEuro-Toques.”Togliere parte di quei 100 miliardi che sono sottratti allaproduzione italiana dall’Italian Sounding è diventata la nostramissione -il commento di Fabrizio Capaccioli AD di ASACERT eideatore del protocollo di certificazione ITA0039- econtinueremo, nonostante il bieco campanilismo che spesso prevalenel nostro Paese, a guardare a ciò che è nell’interessenazionale, con le nostre attività di ente terzo, indipendente eaccreditato. Continueremo a certificare chi ha deciso nel mondodi investire sul nostro paese- conclude Capaccioli- chi ha decisoacquistare il prodotto agroalimentare italiano e chi vuolecontinuare a guardare all’Italia come ad un centro propulsore dicultura universale, anche attraverso la ristorazione italiana nelmondo.”Alla consegna presente un testimonial d’eccezione, lo chef veganAntonio Alderuccio, vincitore del titolo di migliore pastachefdel Regno Unito. Alfonso Pecoraro Scanio, Presidente dellaFondazione UniVerde, ha sottolineato l’importanza delladiffusione di pratiche che supportino la tradizione, ma chetengano conto delle più moderne tendenze in campo dialimentazione, nel rispetto della biodiversità e del supportoalle produzioni italiane. “A Londra la pizza napoletana puòessere anche naturalmente vegana. Sono stati valorizzati igiovani imprenditori e chef di Pizza Guys, che coniuganotradizione e innovazione digitale ed ecologica -Ha dichiaratoAlfonso Pecoraro Scanio, Presidente della Fondazione UniVerde-La campagna NoFakeFood e anche la campagna per la Cucina italianaPatrimonio Unesco, hanno bisogno di certificazione e monitoraggiorealizzati dalle migliori imprese pubbliche e private del nostroPaese. E’ fondamentale che noi affrontiamo la lotta control’agropirateria che io avviai da Ministro dell’agricoltura tantianni fa e che continua ad essere un tema urgente e attuale.”