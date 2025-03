Londra, la principessa Kate alla parata di San Patrizio

Elegante in verde distribuisce rametti di trifoglio

Londra, 17 mar. (askanews) – Kate Middleton, in un elegante completo verde scuro, ha assistito alla parata delle Guardie irlandesi nel giorno della festa di San Patrizio alla Caserma Wellington di Londra.Un look adeguato alla celebrazione, con cappellino, un basco con fiori, e un lungo cappotto di Alexander McQueen. Sempre secondo la tradizione, ha appuntato la spilletta a forma di trifoglio, il simbolo dell’Irlanda.Kate ha assistito alla parata militare delle Irish Guards e ha distribuito i rametti di trifoglio a ufficiali e sottoufficiali. Lo scorso anno la principessa del Galles aveva dovuto saltare il tradizionale appuntamento perché si stava sottoponendo alle cure per il tumore.