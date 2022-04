Londra: Legittimo l’uso delle nostre armi da parte di Kiev. Mosca minaccia rappresaglie a lungo raggio

Le forze armate russe sono “pronte ad attacchi di rappresaglia con armi di precisione a lungo raggio se la Russia verra’ attaccata con armi occidentali”. E’ l’avvertimento lanciato dal ministero della Difesa russo, citato dalla Tass. Mosca ha parlato di eventuale “risposta proporzionata” contro “i centri decisionali ucraini a Kiev dove si trovano i consiglieri occidentali”. In un’intervista alla Bbc, il vice ministro della Difesa britannico, James Hippie, ha affermato che Londra ritiene legittimo l’uso da parte di Kiev di armi ricevute dall’Occidente per colpire le linee di rifornimento di Mosca in territorio russo.