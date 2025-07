Londra, scontri fra polizia e gruppo per i diritti Palestine Action

Ricorso in tribunale contro messa al bando del governo britannico

Londra, 4 lug. (askanews) – Scontri davanti alla Royal Courts of Justice di Londra fra la polizia e i sostenitori del gruppo Palestine Action che il governo britannico ha proposto di mettere al bando in base alle leggi anti terrorismo. Una decisione che la cofondatrice del gruppo, Huda Ammori, ha impugnato in tribunale. Il divieto proposto renderebbe un reato penale l’appartenenza o il sostegno al gruppo, punibile con una pena fino a 14 anni di carcere.La battaglia legale del gruppo è sostenuta da Amnesty International e altre associazioni per i diritti.