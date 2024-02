Longevity Pet, è napoletana la startup che fa vivere cani e gatti più a lungo

Allungare la vita di cani e gatti grazie a soluzioni su misura e data-driven: questa la mission di Longevity Pet, la startup di Bianca Viancini, imprenditrice con alle spalle una carriera internazionale nel ramo della comunicazione e del marketing.

Longevity Pet – che ha già ottenuto un primo round di 200mila euro da alcuni Business Angel strategici – nasce, innanzitutto, dall’esperienza personale di Bianca e Cabi, il suo cagnolino, diventato un membro fondamentale della famiglia.

Sebbene il ruolo di cani e gatti all’interno dei nuclei familiari sia cambiato radicalmente negli ultimi anni, la vita media degli animali domestici è ancora molto ridotta: per questo motivo nasce Longevity Pet, per ideare soluzioni che sappiano agire sulla prevenzione, sul benessere e sulla cura dei pet: “Ho guardato con interesse al mondo della nutrizione integrativa, studiando i grandi deal internazionali, come l’acquisizione di Zesty Paws per 610 milioni nel 2021 o la più recente di Fera Pets, azienda californiana, comprata dal colosso General Mills”, racconta Viancini.

Un mercato in crescita con nuovi trend

Longevity Pet si inserisce in un mercato in grande crescita e fermento in Italia. Secondo l’ultimo rapporto Assalco-Zoomark, sono 65 milioni gli animali da compagnia in Italia, dato quasi raddoppiato dal 2015 al 2022. I marchi di cibo per animali domestici si inseriscono in un mercato che, nel 2021, ha toccato quota 2,5 miliardi di euro. Un segmento in rapida evoluzione.

Come dimostra un’altra indagine dell’Osservatorio Immagino di GS1 Italy, i proprietari di cani e gatti sono ormai alla ricerca di prodotti paragonabili a quelli che portano a tavola per loro stessi, in termini di qualità e salubrità. C’è, dunque, un trend di crescita anche nella consapevolezza dei pet owners sul tema dell’alimentazione animale, che diventa sempre più centrale quando si parla di prevenzione:

“Vogliamo lavorare sulla diagnosi precoce e la cura preventiva in modo olistico. Il primo step per vivere una vita sana è sicuramente quello di adottare un’alimentazione bilanciata. Per questo, insieme ad un team di esperti veterinari e nutrizionisti, abbiamo creato la nostra prima linea di integratori pensati per soddisfare le esigenze specifiche di cani e gatti. Un’alimentazione equilibrata e completa è la base di partenza per prevenire l’insorgere di patologie e supportare il benessere dei nostri animali”, prosegue Viancini.

L’obiettivo è sempre quello di partire da dati clinici per sviluppare prodotti e soluzioni sempre più personalizzati: oggi, infatti, la maggior parte dei prodotti in commercio è standardizzata e non considera in maniera approfondita le differenze di razza, stazza ed età dei Pet.

Per migliorare ed allungare la loro prospettiva di vita, l’importanza di sviluppare soluzioni custom non può più essere ignorata.

Un primo round di 200mila euro

Oltre ad un network di veterinari, nutrizionisti ed esperti del settore, Longevity Pet ha chiuso un round di 200mila euro coinvolgendo Business Angel strategici per la crescita dell’azienda. A sostenere il progetto, Ceo di importanti catene farmaceutiche, advisor del mondo HealthTech e Ambassador Digitali.

Oggi l’azienda ha sviluppato una gamma di 9 prodotti che vende su Amazon, in alcune farmacie online, in farmacie selezionate sul territorio e, recentemente, anche sulla propria piattaforma eCommerce Longevity Pet (longevity-pet.com). La gamma comprende prodotti formulati per sostenere l’equilibrio intestinale, la cura della pelle e del pelo e integratori innovativi che agiscono in modo naturale su ansia e stress.

Per andare incontro ai pet owners Italiani, sempre più consapevoli del fatto che ogni singolo animale domestico ha delle esigenze specifiche, il sito web di Longevity Pet offre anche la possibilità di rispondere ad alcune domande mirate sul proprio cane o gatto tramite un semplice test, in modo da ricevere suggerimenti ad hoc e personalizzati.

Ma gli integratori sono solo il primo step di un percorso ben più ampio ed ambizioso: infatti, la startup, sta già analizzando diversi altri mercati per ampliare la propria offerta commerciale, integrando una linea di prodotti per l’igiene e la cura, e proseguendo parallelamente lo studio di nuove soluzioni di diagnosi precoce.” In Italia il più grande scoglio è l’informazione, c’è poca consapevolezza sui benefici della cura preventiva e sull’importanza di agire in anticipo per evitare problemi di salute. Fino a qualche anno fa il cane si portava dal veterinario solo quando stava male. Oggi, grazie all’avanzamento della scienza, abbiamo tantissime possibilità di agire in anticipo e far vivere ai nostri amici vite migliori e più lunghe possibili”, conclude Viancini.

Longevity Pet Solutions supporta cani e gatti nel vivere una vita più sana e più lunga possibile. La startup si occupa di analizzare le maggiori problematiche degli animali domestici, creando prodotti specifici per la loro prevenzione e cura. Si avvale di un team scientifico e veterinario, partendo da esigenze cliniche specifiche.