Longobard Experience, tappa a Benevento: invasione di Igers per raccontare il passato illustre della città

Il 26 e 27 agosto, Benevento sarà una capitale social grazie a un'invasione Igers che promuoverà e racconterà le bellezze artistico-culturali della città sulle tracce dei Longobardi Il 26 e 27 agosto IgersItalia e l'Associazione Italia Longobardorum saranno a Benevento per l'evento campano di Longobard Experience. L'appuntamento è il quarto di una serie di attività che da nord a sud dell'Italia ha l'obiettivo di promuovere e raccontare, attraverso un social storytelling su Instagram e il web, i luoghi del sito seriale UNESCO che sono diffusi in tutta la penisola italiana. Lombardia, Puglia, Umbria, Friuli-Venezia Giulia e Campania infatti, sono le cinque regioni che ospitano le sette città che conservano i monumenti più significativi del periodo longobardo in Italia. Chiese e basiliche, musei e santuari sono gioielli artistici e architettonici ricchi di fascino e di tesori inestimabili del periodo longobardo. Grazie anche a un bacino di followers superiore al milione, durante il weekend, una decina di Igers provenienti da tutta Italia saranno impegnati a produrre contenuti multimediali per raccontare al mondo attraverso Instagram, il patrimonio artistico e culturale della città. Il racconto social inizierà dalla Chiesa di Santa Sofia che nel 2011 è entrata a far parte del patrimonio Unesc con il sito seriale Longobardi in Italia: i luoghi del potere. I Longobardi infatti, nel 571 fondarono a Benevento un Ducato, di cui Arechi II fu il principe più importante e conosciuto. Nel corso di cinque secoli, la città vide il fiorire di attività culturali e accrebbe il suo prestigio fino a diventare capitale della Langobardia Minor. Ma il social storytelling continuerà alla scoperta della città grazie ai tanti luoghi della cultura che Benevento custodisce come il Museo del Sannio che è il principale polo museale della provincia ed uno dei più importanti in Campania, il Museo ARCOS che ospita la Sezione Egizia del Museo del Sannio, con i reperti provenienti dal tempio beneventano dedicato alla dea Iside, "signora di Benevento". Imperdibile sarà una visita all'Arco di Traiano, il Duomo e lo spettacolare Teatro Romano.