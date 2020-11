Look roadster emozionale per la nuova BMW S 1000 R

Look roadster emozionale combinato con le dinamiche di guida supersportive – questo è quello che la nuova BMW S 1000 R rappresenta. Derivata direttamente dalla supersportiva S 1000 RR negli elementi chiave di motore e telaio, questa roadster dinamica offre la stessa tecnologia innovativa. La stretta parentela con la “RR” può essere vista da ogni angolo.

Grazie alla sua riduzione all’essenziale, la nuova S 1000 R offre una risposta dinamica senza precedenti. Grazie alla sua erogazione ottimizzata per l’accelerazione con potenza di picco di 165 CV, grazie all’impareggiabile peso contenuto in soli 199 kg (DIN) e all’ABS Pro, al Dynamic Traction Control (DTC), alle luci full LED e a molto altro di serie, la nuova S 1000 R ancora una volta diventa il riferimento nel segmento roadster dinamico.

Il quattro cilindri in linea si basa sul motore della S 1000 RR e genera 121 kW (165 CV) a 11 000 giri/min.

La coppia massima di 114 Nm è disponibile a 9 250 rpm. Il range di rotazione del motore è stato reso ancora più ampio, più completo e armonioso per raggiungere una guidabilità ancora maggiore grazie a una curva di coppia particolarmente lineare. Al fine di ridurre i livelli di rumore e consumo di carburante, nonchè regime medio di rotazione del motore, soprattutto a velocità di crociera sulle strade extra urbane, la 4a, 5a e 6a marcia hanno ora rapporti più lunghi. Oltre a una frizione anti-saltellamento più morbida e auto-rinforzante, la nuova S 1000 R è dotata di controllo della coppia di trascinamento del motore (MSR) per la prima volta come optional. Il controllo della coppia di trascinamento del motore impedisce alla ruota posteriore di perdere aderenza a causa di una brusca decelerazione o scalata di marcia grazie a un controllo elettronico.

Telaio completamente nuovo e leggero basato sulla S 1000 RR con Flex Frame, cinematismo progressivo Full Floater Pro, forcellone con carpiata inferiore ed ergonomia ottimizzata. Tre modalità di guida, Dynamic Traction Control (DTC) e ABS Pro di serie. Equipaggiamento opzionale “Riding Modes Pro” con modalità di guida “Dynamic Pro”, Dynamic Brake Control (DBC), controllo della coppia di trascinamento del motore (MSR), “Engine Brake” e “Power Wheelie”. Quadro strumenti multifunzionale con schermo TFT da 6,5 pollici per un’eccellente leggibilità e il miglior range di informazioni. Nuovo faro a LED e potenti luce a LED di serie. Headlight Pro con luce di svolta adattiva e iconiche guide luminose con funzione di luce diurna come optional da fabbrica.

(ITALPRESS).