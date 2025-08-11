Lookman, addio Inter: Napoli favorito nella corsa al campione in fuga dall’Atalanta

Il Napoli punta dritto su Ademola Lookman. Con l’Inter che non è riuscita a trovare un accordo economico con l’Atalanta e con il nigeriano in rotta di collisione con i bergamaschi, la squadra di Conte sembra decisa ad affondare il colpo per assicurarsi le prestazioni del 27enne attaccante entro il 1° settembre. Ne sono convinti i bookmaker, come riporta Agipronews, con la quota per il passaggio ai Campioni d’Italia offerta a 2,75 su Planetwin365. Più lontano il trasferimento alla Juventus di Igor Tudor, opzione vista a 8 e al Milan di Massimiliano Allegri, in lavagna a 15 su Snai. Stessa quota anche per la Roma di Gian Piero Gasperini, con Lookman che in questo caso tornerebbe alla corte dell’allenatore con cui ha trascorso tre anni da protagonista all’Atalanta.