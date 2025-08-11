Lookman, addio Inter: Napoli favorito nella corsa al campione in fuga dall’Atalanta

da
ildenaro.it
-
299
dal sito dell'Atalanta

Il Napoli punta dritto su Ademola Lookman. Con l’Inter che non è riuscita a trovare un accordo economico con l’Atalanta e con il nigeriano in rotta di collisione con i bergamaschi, la squadra di Conte sembra decisa ad affondare il colpo per assicurarsi le prestazioni del 27enne attaccante entro il 1° settembre. Ne sono convinti i bookmaker, come riporta Agipronews, con la quota per il passaggio ai Campioni d’Italia offerta a 2,75 su Planetwin365. Più lontano il trasferimento alla Juventus di Igor Tudor, opzione vista a 8 e al Milan di Massimiliano Allegri, in lavagna a 15 su Snai. Stessa quota anche per la Roma di Gian Piero Gasperini, con Lookman che in questo caso tornerebbe alla corte dell’allenatore con cui ha trascorso tre anni da protagonista all’Atalanta.

Articoli correlatiDi più dello stesso autore