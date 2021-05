L’opera del Consorzio di Bonifica Vallo di Diano e Tanagro: a Padula un convegno e una mostra fotografica

“Lo scenario ambientale e paesaggistico nell’opera del Consorzio di Bonifica Vallo di Diano e Tanagro” è il titolo del convegno che si svolgerà il 21 maggio, dalle 10, nel Centro Polifunzionale del Consorzio, in via Drappo a Padula. L’iniziativa rientra tra gli interventi finanziati dalla Regione Campania per il sostegno del patrimonio culturale campano.

Nel corso dell’incontro saranno illustrate le attività svolte e quella previste nel progetto e sarà esposto in una mostra il repertorio fotografico emerso dagli archivi consortili: due iniziative intese a salvare la memoria della attività di bonifica nel comprensorio del Vallo di Diano e Tanagro.

“Il lavoro – spiegano il presidente dell’ente Beniamino Curcio e il responsabile del progetto Emilio Sarli – ha inteso valorizzare e promuovere il fondo documentario e fotografico reperito nel corso del procedimento di riordino degli archivi dell’ente, onde preservare la memoria dell’attività istituzionale e consentire la sua migliore fruizione da parte degli interessati”. Nell’occasione sarà anche distribuito ai partecipanti il volume-inventario dal titolo “Lo scenario ambientale e paesaggistico nell’archivio del Consorzio di Bonifica Vallo di Diano e Tanagro”.