L’Orchestra Artemus di Pompei protagonista nel tradizionale Concerto di fine anno a Capranica Prenestina

Sarà L’Orchestra Artemus ad essere protagonista nel tradizionale Concerto di fine anno presso il Tempio della Maddalena a Capranica Prenestina (Roma) il 29 dicembre alle ore 18.30. Fondata a Pompei nel 2017 L’Orchestra Artemus si pone sin da subito l’obiettivo di creare una sinergia tra la musica attiva e la valorizzazione di giovani talenti, spaziando dal repertorio sinfonico a quello sacro. Una realtà ormai consolidata nel panorama del nostro Paese. Particolarmente attiva in Campania con sette stagioni concertistiche, distinguendosi come “Eccellenza Pompeiana” in occasione del Pompei Music Fest ( 2019). Nel 2023 aggiunge un ulteriore tassello al suo straordinario percorso tenendo una serie di concerti di Musica Sacra presso il Pontificio Santuario di Pompei per le celebrazioni della ricorrenza dei 150 anni dall’arrivo di Bartolo Longo fondatore della città (2023). L’Esibizione che si inserisce all’interno del nutrito Cartellone di eventi che anima ogni anno il periodo natalizio è articolato in tre registri musicali. Nella prima sezione verranno eseguiti musiche di Vivaldi, Corelli e Respighi, un repertorio prettamente italiano di orchestra d’archi, avremo poi l’esecuzione di brani tradizionali natalizi per concludere con brani tipici del repertorio della famiglia Strauss come da tradizione Viennese. L’iniziativa fortemente voluta da Don Davide Martinelli rappresenta il coronamento di un altro anno segnato dalla sua lungimirante attività a servizio della Comunità di Capranica Prenestina.