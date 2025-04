L’orchestra del Conservatorio di Benevento porta l’opera italiana a Philadelfia, teatro pieno

Quasi mille spettatori (per l’esattezza 998): è stata una serata di grande musica e forti emozioni quella che si è tenuta presso la prestigiosa Marion Anderson Hall del Kimmel Center for the Performing Arts di Philadelphia, dove si è esibita l’Orchestra del Conservatorio di Musica “Nicola Sala” di Benevento con il progetto “Cavalleria Rusticana e Grandi Amori”.

Il concerto ha costituito il momento clou della due giorni (venerdì 11 e sabato 12 aprile) “che ha riunito artisti, studiosi e amanti della musica – si legge in una nota – per celebrare la bellezza senza tempo e l’influenza internazionale dell’Opera italiana e del Bel Canto”. Un’opportunità aperta a tutti – non solo alla comunità italiana – che ha consentito di esplorare la ricchezza dell’Opera attraverso due eventi chiave: il primo giorno studiosi di fama internazionale si sono confrontati in una tavola rotonda sul Bel Canto all’Hamilton Garden Kimmel Center for the Performing Arts; sabato l’orchestra del Conservatorio Nicola Sala, composta da ottanta musicisti, ha presentato il concerto alla Marian Anderson Hall del Kimmel Center for the Performing Arts.” Il nostro obiettivo – spiega Caterina Meglio, presidente del Conservatorio di Benevento – era non solo mostrare l’eccellenza della nostra Università della Musica, ma anche di offrire agli studenti l’occasione di confrontarsi con musicisti di fama internazionale, arricchendo la loro esperienza e favorendo il loro sviluppo professionale”. “Attraverso iniziative come questa – aggiunge Giuseppe Ilario, direttore dell’istituto,- il Conservatorio di Benevento mira a consolidare il suo ruolo di protagonista nella diffusione della cultura musicale italiana nel mondo”.

L’ORCHESTRA: Ottanta musicisti del Conservatorio Statale di Musica “Nicola Sala” di Benevento, diretti dal Maestro Maurizio Petrolo, la cui fama non è solo il risultato di straordinarie performance, ma anche di un impegno costante nel collaborare con rinomati compositori e istituzioni artistiche internazionali.

IL PROGETTO: Guidato dal Conservatorio di Musica di Benevento in collaborazione con il Conservatorio di Campobasso e l’Università Pegaso, mira a rafforzare la strategia internazionale di due istituzioni di alta formazione artistica e musicale del sud Italia (Afam), rinomate per il loro contributo al patrimonio musicale italiano.