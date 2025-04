Milano, 24 apr. (askanews) – Lorde ritorna con il nuovo singolo “What Was That”, che anticipa la sua nuova Era discografica, dopo una pausa di quasi quattro anni dall’ultimo album Solar Power. “What Was That” è stato co-prodotto da Lorde, Jim E-Stack e Dan Nigro. Il videoclip ufficiale, da ora disponibile, è stato girato a New York, tra le location anche Washington Square Park, dove Lorde ha sorpreso i fan con una performance pop-up all’inizio di questa settimana. Superstar planetaria originaria della Nuova Zelanda e che si è sempre distinta per le sue notevoli capacità di scrittura, Lorde ha conquistato la scena mondiale a soli 16 anni con il suo pop-alternative d’avanguardia. Nel 2013 debutta con l’album best-seller Pure Heroine, che contiene il singolo “Royals” nato dall’incontro con l’autore Joel Little. Il disco vale a Lorde ben 2 GRAMMY-Awards. Tra il 2013 e il 2014 sia il TIME che Forbes la inseriscono nella lista delle giovani persone più influenti del globo. Nel 2017 è la volta dell’album Melodrama, in cui abbraccia la complessità del mondo adulto e grazie a cui ottiene nuovamente il plauso unanime della critica. Nel 2021 pubblica il disco Solar Power, nato dalla collaborazione con il produttore Jack Antonoff, dove l’artista si immerge nel mondo della Natura e reinventa ancora una volta il proprio sound. A fine 2021 pubblica l’EP Te Ao M?rama, che contiene cinque brani del precedente album cantati in te reo Maori, la lingua degli indigeni della Nuova Zelanda. Nel 2024 ha cantato all’interno dell’album di Charli XCX, “BRAT”, nel remix del brano “Girl, so confusing”. Le due si sono esibite sulle note del brano al Coachella la settimana scorsa.