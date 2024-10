Lorenza Pigozzi: L’AI come chiave competitiva nella comunicazione di Fincantieri

Nell’ambito della comunicazione strategica aziendale, l’uso dell’Intelligenza Artificiale è diventato un fattore chiave per ottenere un vantaggio competitivo. Come riportato nell’articolo di Affaritaliani, Lorenza Pigozzi, Group Corporate Strategic Communication Director di Fincantieri, ha sottolineato l’importanza dell’AI durante il suo intervento al convegno “Nuovi Conflitti: il ruolo dell’Intelligenza Artificiale e la guerra cognitiva” alla Camera dei Deputati. Accanto a Lorenza Pigozzi hanno partecipato figure di spicco nel campo della difesa e della sicurezza: l’On. Roberto Bagnasco, membro della Commissione IV Difesa, ha offerto la sua prospettiva istituzionale; Claudio Bertolotti, direttore di START InSight e autore del libro “Gaza Underground”, ha arricchito il dibattito insieme al Generale C.A. Stefano Mannino, Presidente del CASD – Scuola Superiore Universitaria della Difesa, e Daniele Narduzzi, Chief Legal & Compliance Officer di Cy4gate.

L’asimmetria come strategia di Fincantieri, secondo Pigozzi

Secondo Lorenza Pigozzi, la strategia di Fincantieri si basa sul concetto di asimmetria, dove l’AI viene sfruttata per trasformare i potenziali svantaggi in vantaggi competitivi. Questo approccio, applicato sia alla costruzione navale sia alla comunicazione aziendale, permette a Fincantieri di differenziarsi nel mercato globale. “Non costruiamo solo navi, ma stiamo costruendo un futuro complesso sia per il nostro settore sia per la comunicazione”, ha dichiarato Pigozzi.

Il Ruolo dell’AI nella Guerra Cognitiva

Nel contesto del convegno, Pigozzi ha affrontato il concetto di guerra cognitiva, in cui la manipolazione dell’informazione e della percezione gioca un ruolo fondamentale. L’AI, applicata alla comunicazione, diventa uno strumento potente per gestire la narrazione aziendale e rispondere rapidamente agli sviluppi del mercato, mantenendo coerenza con gli obiettivi strategici di Fincantieri.

La Visione di Lorenza Pigozzi sull’Innovazione Aziendale

Pigozzi ha chiarito come l’innovazione, guidata dall’intelligenza artificiale, non sia semplicemente una questione di efficienza o di riduzione dei costi, ma un vero e proprio “moltiplicatore di valore” per Fincantieri. Questo approccio permette all’azienda di affrontare le sfide della competizione globale con una mentalità innovativa, ponendo l’AI al centro della trasformazione sia del settore della difesa sia della comunicazione aziendale. Con il suo impatto sulla tempestività e sulla coerenza della comunicazione, l’AI si è trasformata in un alleato fondamentale per le grandi imprese che puntano a consolidare la loro presenza sui mercati internazionali.