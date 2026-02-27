Lorenzo Coppola rieletto presidente di Federalberghi Capri

L’assemblea di Federalberghi Isola di Capri, riunita oggi per il rinnovo delle cariche direttive, ha confermato per acclamazione Lorenzo Coppola, dell’Hotel San Michele di Anacapri, alla presidenza dell’associazione.

Con lui prende forma un nuovo Consiglio direttivo che unisce continuità e rinnovamento. Accanto al presidente onorario Sergio Gargiulo (Hotel Syrene di Capri), restano nel direttivo Antonino Esposito (Hotel La Minerva di Capri), Paolo Federico (direttore dell’Hotel Punta Tragara di Capri), Valerio Paone (direttore Luxury Villa Excelsior Parco di Capri) e Guido D’Auria (Residence 2 Pini di Anacapri).

Fanno il loro ingresso Fabio Raucci (hotel manager Jumeirah Capri Palace di Anacapri), Antonio Desiderio (hotel manager JK Place di Capri), Anna Di Tommaso (learning & development coordinator Hotel La Palma di Capri) e Pierluigi Anastasio (B&B La Bomboniera di Capri), quest’ultimo in quota Federalberghi Extra.

Più rappresentanza per lusso ed extralberghiero

Il nuovo assetto segna un ampliamento della rappresentanza, con una maggiore presenza dell’offerta alberghiera up level, segmento che sull’isola concentra la quota più significativa di disponibilità ricettiva. Parallelamente, si rafforza l’impegno dell’associazione nel rappresentare anche il comparto extralberghiero, per fotografare in modo più aderente l’attuale configurazione dell’offerta turistica caprese.

Il rinnovamento del Consiglio nasce dalla volontà di rispondere a un mercato in costante evoluzione e di garantire una rappresentanza più inclusiva delle diverse realtà imprenditoriali dell’isola.

Destagionalizzazione e sinergia pubblico-privato

Tra le priorità del nuovo mandato di Lorenzo Coppola figurano la promozione di iniziative per la destagionalizzazione e il rafforzamento della collaborazione tra strutture ricettive e realtà extra ricettive.

“Sono onorato per la fiducia che i colleghi hanno voluto confermarmi. Negli ultimi tre anni abbiamo vissuto un’epoca di profondi mutamenti, che hanno trasformato radicalmente sia il volto dell’Isola di Capri che le dinamiche del settore turistico ricettivo”, ha dichiarato Coppola.

“Abbiamo assistito a uno scenario in forte evoluzione: al rinnovo delle amministrazioni locali è corrisposto un massiccio ingresso nel comparto ricettivo di catene internazionali votate al turismo di lusso. Parallelamente, è maturata l’esigenza, non più rimandabile, di una gestione sinergica del turismo tra pubblico e privato.

Oggi si parla spesso di Dmo (Destination Management Organization), ma al di là delle sigle, ciò di cui il settore turistico ha realmente bisogno è una sinergia partecipata, efficace e rappresentativa della complessità del nostro comparto.

La nostra associazione è perfettamente impegnata a contribuire in maniera propositiva a questi processi, per porsi nel migliore dei modi come un interlocutore autorevole e collaborativo verso le istituzioni e le esigenze della categoria”.