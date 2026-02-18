Lorenzo Falcioni fa il pieno di voti alle elezioni della Cia Romagna

L’assemblrea di Cia Romagna elegge Lorenzo Falcioni nuovo presidente dell’organizzazione rappresentativa degli imprenditori agricoli. Falcioni – nei precedenti due mandati vice presidente vicario e prima della fusione presidente della Cia di Rimini – succede a Danilo Misirocchi, presidente di Cia Romagna fin dalla nascita in versione romagnola dell’associazione, avvenuta nel dicembre 2017 con la fusione delle sedi provinciali di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini e, precedentemente, presidente di Cia Ravenna per due mandati.