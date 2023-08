Lorenzo Galanti nuovo Direttore generale dell’Ice

Su proposta del ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, il Consiglio dei ministri ha nominato Lorenzo Galanti come nuovo Direttore Generale dell’Ice – Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane. Galanti subentra a Roberto Luongo, in carica da novembre 2018.

Nato a Stoccarda il 30 gennaio 1968, Galanti si è laureato alla Facoltà di scienze politiche “Cesare Alfieri” dell’Università di Firenze. Dopo il concorso, nel 1994 è entrato a far parte della Direzione Generale delle Relazioni Culturali. In seguito è diventato membro della segreteria della Direzione Generale Relazioni Culturali. Nominato poi secondo segretario commerciale a Damasco nel 1997 e poi primo segretario di legazione, è stato confermato nella stessa sede con funzioni di Primo segretario commerciale e segretario di legazione.

Nel 2001 si è trasferito a Dakar, in Senegal, in qualità di primo segretario. Confermato nella stessa sede con funzioni di Consigliere, nel 2005 è entrato a far parte della Direzione Generale del Personale. Da dicembre 2005 a giugno 2006 ha seguito, presso l’Istituto Diplomatico, il corso di aggiornamento professionale per Consiglieri di legazione. Nel 2008 è diventato consigliere di ambasciata, primo consigliere commerciale a Washington e Capo della Segreteria del Sottosegretario di Stato nel 2014. Ministro plenipotenziario dal 2016, è confermato Capo della Segreteria del Sottosegretario di Stato. L’ultimo incarico prima di assumere la direzione dell’ICE, è stato quello di Ambasciatore a Bangkok ed accreditato, con credenziali di Ambasciatore, anche a Phnom-Penh, in Cambogia, e a Vientiane, Laos, nel 2018.