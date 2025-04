Lorenzo Mariani torna in Mbda come Executive group director sales & business development

Lorenzo Mariani torna in Mbda con il ruolo di executive group director sales & business development, succedendo a Giovanni Soccodato. Lo comunica la società in una nota, specificando che, a diretto riporto di Eric Beranger, amministratore delegato di Mbda, Lorenzo Mariani entra anche a far parte dell’Executive Committee di Mbda e assume il ruolo di Managing Director di Mbda Italia. Lorenzo Mariani, che aveva ricoperto gli stessi ruoli in Mbda (controllata da Airbus Group, Bae Systems e Leonardo) dal 1 settembre 2020 al 1 giugno 2023, arriva in Mbda da Leonardo, dove ha ricoperto una serie di posizioni di crescente responsabilità, la più recente delle quali in qualità di Condirettore Generale e Direttore Business Operations. In precedenza ha avuto diverse posizioni in Mbda Italia (Sales & Business Development e Strategie, rispettivamente tra il 2020-2023 e 2002-2005), dopo essere stato Direttore della Divisione Elettronica per la Difesa Terrestre e Navale di Leonardo. Dal 2017 è stato nominato Chief Commercial Officer, ricoprendo anche il ruolo di Ceo di Leonardo International e di membro del board di Mbda.

Il 17 marzo scorso, quando Leonardo ha annunciato una nuova organizzazione con la costituzione di due Condirezioni Generali, era stato indicato che si sarebbe così superata l’attuale organizzazione, che prevedeva una Condirezione Generale affidata a Lorenzo Mariani, il quale avrebbe assunto un nuovo incarico apicale all’interno del Gruppo.

Come specificato nella nota di Mbda, nel ruolo di Executive Group Director Sales & Business Development, Mariani sarà a capo di un team integrato e multinazionale, con la responsabilità di generare ordini a supporto della performance a lungo termine dell’azienda, di recepire le esigenze operative dei clienti e sviluppare le soluzioni più efficaci per soddisfare i requisiti operativi presenti e futuri. Come Managing Director di Mbda Italia, sarà il rappresentante legale del Gruppo in Italia. In questa veste assicurerà relazioni dirette ed efficaci con i clienti e gli operatori italiani, così come con la comunità industriale. Come responsabile dell’operatività dell’azienda in Italia, assicurerà continuità all’incremento di produzione avviato negli anni precedenti in risposta all’attuale contesto geopolitico. “Sono felice di dare di nuovo il benvenuto in Mbda a Lorenzo Mariani. Mariani ha precedentemente ricoperto posizioni nel nostro Gruppo e quindi porta in Mbda una grande esperienza del nostro settore e dell’industria, utili per assicurare i futuri sviluppi e successi commerciali», ha commentato Eric Beranger, ceo di Mbda. «Ringrazio di cuore Giovanni Soccodato per il suo personale ed efficace contributo nel guidare Mbda in questi tempi così critici e in particolar modo per aver contribuito a raggiungere un livello di portafoglio ordini senza precedenti. Voglio anche ringraziarlo per la generosa condivisione delle sue qualità umane uniche, che incarnano i valori di Mbda e che ognuno di noi ha avuto modo di apprezzare durante questo periodo passato in azienda”, ha aggiunto.