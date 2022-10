Lorenzo Mazzeo, 50 di professione forense. Il 25 ottobre a Potenza la consegna della toga d’oro

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Potenza ha conferito all’avvocato Lorenzo Mazzeo la “Toga d’oro” per il cinquantesimo anno di iscrizione all’Albo professionale. La cerimonia di consegna del prestigioso riconoscimento si terrà il 25 ottobre, dalle ore 10.30, presso la Sala Grippo del Palazzo di Giustizia di Potenza.

L’avvocatp Lorenzo Mazzeo, che svolge la propria attività di avvocato civilista dal 1972, con studi in Napoli, Roma e Potenza, è componente di vari Consigli di amministrazione e di organismi di diritto pubblico. E’ stato eletto Cconsigliere comunale dal 1988 al 1993 e, in seguito, nominato assessore presso il Comune di Napoli.

Svolge la professione forense con impegno e dedizione, conservando da sempre immutata attenzione alla Basilicata ed il suo percorso professionale – che ora prosegue in sinergia con le figlie Antonella e Lorenza, che seguono nello studio le orme paterne – è contraddistinto dalla sua innata capacità di mettersi al servizio degli altri che ancora oggi, anche dopo la conclusione dell’esperienza di amministratore pubblico locale, lo rende stimato ed apprezzato dai cittadini del territorio.