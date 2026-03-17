Lorenzo Moavero Milanesi, ruolo internazionale in McKinsey & Company

McKinsey & Company annuncia la nomina di Lorenzo Moavero Milanesi a co-responsabile globale e responsabile europeo della practice Electric Power and Natural Gas (EPNG). Senior Partner dell’ufficio di Milano, in McKinsey dal 2006, Moavero Milanesi affianca organizzazioni private e pubbliche in Italia, Europa, Stati Uniti e Asia, principalmente su tematiche strategiche, organizzative e operative nell’ambito di programmi di trasformazione legati alla transizione energetica. La practice Electric Power and Natural Gas di McKinsey affianca i principali operatori del settore dell’energia nell’accelerare percorsi di crescita sostenibile e inclusiva, nel ripensare le strategie, sviluppare nuove competenze e migliorare le performance lungo l’intera catena del valore, anche attraverso la digitalizzazione dei processi.