Lorenzo Pireddu nuovo managing director di Qonto per il Sud Europa

Qonto, fintech che offre una soluzione di gestione finanziaria per pmi e liberi professionisti leader in Europa e conta oltre 600.000 clienti, nomina di Lorenzo Pireddu nuovo managing director per il Sud Europa. Il manager italiano proviene da Uber, dove ha ricoperto per più di sei anni il ruolo di managing director per l’Italia. In precedenza, ha ricoperto ruoli di leadership in 77Agency e GotU.io, contribuendo all’espansione internazionale delle due realtà in Europa e negli Stati Uniti. Si è laureato in economia all’Università Bocconi di Milano.