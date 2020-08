Lorenzo Preziosi commissario del Pd ad Ariano Irpino

Lorenzo Preziosi, già segretario provinciale dei Giovani Democratici, commissario el Pd di Ariano irpino. Alla vigilia dell’appuntamento elettorale nella seconda città dell’Irpinia, il circolo locale si è spaccato sulle candidature apicali alle amministrative. Da una parte chi spinge per l’accordo di centrosinistra con il M5S per sostenere l’uscente Enrico Franza, dall’altra chi ha scelto di candidare Giovanni La Vita. A questo punto il segretario regionale del Pd, Leo Annunziata, ha deciso di revocare la reggenza affidata a Giuseppe Ciasullo. A Preziosi spetterà il compito di tentare una ricomposizione che appare difficilissima, con il rischio che il simbolo Pd non sia presente nella competizione amministrativa.