Lorenzo Vitali amministratore delegato ad interim dell’A.S. Roma

Lorenzo Vitali è nominato amministratore delegato ad interim dell’A.S. Roma dopo le dimissioni di Lina Souloukou. Vitali è noto per aver affrontato diverse questioni legali per conto della Roma, tra cui controversie interne che hanno creato tensioni all’interno del club. Laureato all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, Vitali successivamente ottiene una specializzazione presso la University of Chicago Law School. Dopo un’esperienza nello studio legale internazionale Cleary Gottlieb Steen & Hamilton, entra a far parte del team legale della Roma, dove gestisce la fase di transizione della proprietà da James Pallotta a Dan Friedkin. Nel 2023, il nuovo a.d. dell’A.S. Roma è premiato come “Counsel of the year” nella categoria Entertainment & Sport da InHouseCommunity.