Loreto Mare, riapre il Covid Center: stamattina i primi quattro ricoveri

Primi quattro ricoveri stamattina per il Covid center dell’ospedale Loreto Mare di Napoli che ha riaperto oggi. Si tratta di quattro migranti positivi al Coronavirus che sono stati trasferiti da un centro di accoglienza e verranno ora trattati nell’ospedale del centro cittadino.

I quattro immigrati positivi al Coronavirus di cui il 118 sta organizzando il trasferimento all’ospedale Loreto Mare vivono nel Cas di San Giorgio a Cremano (Napoli), in via Don Morosini. I quattro erano stati trovati positivi sabato e posti in isolamento all’interno del Cas in attesa di trovare una nuova soluzione. Secondo quanto riportano i sanitari intervenuti nei giorni scorsi, gli altri immigrati che vivono nel Cas avevano protestato per la permanenza dei quattro positivi, per timore che il contagio potesse diffondersi e cosi’ l’Asl ha disposto il trasferimento al Covid center del Loreto Mare di Napoli che proprio stamattina ha riaperto. Il centro di accoglienza di San Giorgio a Cremano ospita circa 40 migranti, tutti sono stati sottoposti ai test e non risultano altri positivi.