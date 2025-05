L’orgoglio per Leone XIV tra i fedeli nella cattedrale di Chicago

La città natale del pontefice dove ha mosso i primi passi

Chicago, 9 mag. (askanews) – La gente di Chicago si è ritrovata per una messa speciale nella Cattedrale del Santo Nome dopo l’elezione del primo Papa degli Stati Uniti, Leone XIV, originario di Chicago. “Penso che la cosa più entusiasmante, gente, è che è di Chicago. Come ha detto il vescovo, sebbene sia di Chicago, è il Papa universale per il mondo intero. Ma diciamocelo, penso che siamo tutti molto orgogliosi che uno di noi sia ora Papa Leone XIV di Chicago”, ha spiegato padre Gregory Sakowicz, rettore della cattedrale.”Capisco perché i cardinali lo abbiano eletto, perché lo conoscevano bene, ha un grande rispetto; e ha un legame profondo con gli Stati Uniti, i suoi anni in Perù, i suoi anni a Roma. È davvero un Santo Padre globale, non locale, ma è davvero globale sotto molti, molti aspetti”, ha concluso il sacerdote.