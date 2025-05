L’Orientale e Foqus insieme per i diritti dei minori e la cittadinanza attiva con RFK Italia

Lunedì 5 maggio all’Università degli Studi di Napoli L’Orientale e martedì 6 maggio negli spazi di Foqus Fondazione Quartieri Spagnoli, la Robert F. Kennedy Human Rights Italia avvia le celebrazioni per ricordare l’attualità degli ideali del senatore Kennedy attraverso una serie di iniziative. Le celebrazioni avranno inizio lunedì nel salone delle conferenze di palazzo Corigliano, piazza San Domenico Maggiore, giornata conclusiva del corso “Human Rights Ambassador” tenuto nell’Ateneo napoletano con l’obiettivo di insegnare a sentire i diritti in modo da accoglierli in seno alla comunità e farli propri. Alle 9:30 ci sarà una tavola rotonda dedicata ai diritti dei minori in cui sarà dato spazio ai diritti in diverse forme e contesti: la lingua, la cooperazione, i minori, le donne e il culto. Poi è previsto un reading sui “Diritti Umani in Poesia” che permetterà di ascoltare, in alcune lingue, la parola poetica quale veicolo di valori. A chiudere la giornata, alle 15.30, la lectio magistralis di Kerry Kennedy – Presidentessa Onoraria della Robert F. Kennedy Human Rights Italia. Al termine dell’incontro saranno consegnati gli attestati di Human Rights Ambassador agli studenti dell’Orientale che hanno frequentato il primo corso dedicato a questa figura, realizzato in collaborazione con Foqus, che ha formato 28 nuovi “ambasciatori”. Il 6 maggio in via Portacarrese a Montecalvario 69 si terrà l’incontro con gli studenti provenienti da tutta Italia che hanno partecipato al progetto “Cittadinanza attiva e impegno civico: l’attualità della figura umana e politica di Robert Francis Kennedy a 100 anni dalla nascita”. L’iniziativa, inserita nei percorsi di Educazione Civica previsti dalla L. 92/2019, ha visto i giovani impegnati nella creazione di opere artistiche volte a celebrare RFK: spettacoli teatrali, poesie, cortometraggi, canzoni e disegni che reinterpretano i messaggi fondamentali lanciati dal Senatore durante la sua vita. Una testimonianza concreta di come le nuove generazioni vedono ancora in Kennedy una figura ispiratrice, un faro per il futuro. 750 ragazzi provenienti da tutta Italia, 30 istituti scolastici tra medie e superiori. Questi ultimi hanno partecipato nei mesi scorsi a un progetto di Educazione Civica volto a sensibilizzare le giovani generazioni sui diritti umani. “Siamo impegnati quotidianamente per la difesa dei diritti umani in Italia ea livello internazionale con l’obiettivo di un mondo più giusto e più pacifico, soprattutto in questi mesi di grande sofferenza. Per fare questo bisogna lavorare i più giovani, nelle scuole e università, nel mondo del lavoro e nelle Istituzioni. È per questo motivo che siamo orgogliosi di quanto stiamo facendo qui a NAPOLI dove collaboriamo con istituzioni ed enti del territorio. Avere nuovi ambasciatori dei diritti umani, giovani ragazze e ragazzi studiosi dell’Università L’Orientale Prosegue con grande successo la collaborazione con Foqus, in questi giorni incontreremo più di 750 studenti delle scuole medie e superiori di tutta Italia qui a NAPOLI , coinvolti in un prestigioso progetto di educazione civica. Sono impegnata da oltre 40 anni nel campo dei diritti umani e sono estremamente entusiasta dei progetti che portiamo avanti qui in Italia”, afferma Kerry Kennedy, presidentessa Onoraria RFK Italia. “Vedere tutti questi giovani insieme, dibattere su tematiche così attuali – commenta Federico Moro, segretario generale RFK Italia – è motivo di forte orgoglio per noi. La scuola insieme alla famiglia devono essere luoghi dove apprendere e costruire il futuro dei nostri ragazzi e metterne insieme così tante è la testimonianza tangibile del nostro impegno. Puntiamo ad ampliare le sinergie con il mondo scolastico per parlare ad un pubblico sempre maggiore, diffondendo la cultura della pace e dell’impegno di ognuno di noi per un mondo più giusto”. Per il rettore dell’Orientale, Roberto Tottoli, “ai classici percorsi di studio per la carriera diplomatica, per i quali da sempre il nostro Ateneo è impegnato, si aggiunge la formazione di questi nuovi ambasciatori che porteranno nel mondo la filosofia del nostro Ateneo: rispetto per i diritti umani, impegno per la pace, desiderio di conoscere le culture di tutto il mondo”. Per Renato Quaglia, direttore di Foqus: “Foqus da sempre promuove inclusione e tutela dei diritti umani. I Quartieri Spagnoli ospitano in questi giorni centinaia di studenti da tutta Italia, impegnati a rileggere gli ideali di Robert Kennedy attraverso la creatività del loro nuovo tempo. L’educazione civica e l’istruzione sono strumenti fondamentali per formare cittadini consapevoli e attivi”.