L’oro nero del Tirreno: parte da Napoli il percorso della Cozza Campana verso l’Igp

Il mare come radice economica e culturale: dalla penisola campana prende forma un racconto che intreccia lavoro, tradizione e visione. Il 18 marzo, nella Sala Ferdinando del Grand Hotel Parker’s di Napoli, si è svolto il convegno “L’Oro Nero del Tirreno: percorsi e prospettive per la Cozza IGP Campana”, promosso dal GAL Parthenope e dall’Associazione per la valorizzazione della Cozza del Mar Tirreno – Campania, con la partecipazione di istituzioni, mondo scientifico e filiera produttiva.

L’incontro ha delineato scenari, strumenti e prospettive per il riconoscimento IGP e per lo sviluppo competitivo del comparto, restituendo alla mitilicoltura campana il ruolo di protagonista nella costruzione di valore territoriale.

“La cozza campana non è soltanto un’eccellenza gastronomica, ma il risultato di tradizione, competenze consolidate e rapporto profondo con il mare”, ha dichiarato Fiorella Zabatta, assessora regionale con delega alla Pesca e Acquacoltura. “Il percorso verso l’IGP rappresenta un’opportunità straordinaria. La costituzione dell’Associazione per la valorizzazione della Cozza Campana segna un passaggio decisivo, con protagonisti il Consorzio Produzione Molluschi Regione Campania e il Consorzio OP Mytilus Campaniae, impegnati nella crescita e qualificazione del comparto.”

Il marchio IGP come leva di sistema

Il dibattito ha evidenziato come il marchio Indicazione Geografica Protetta (IGP) possa rafforzare la riconoscibilità del prodotto, valorizzando origine, qualità e legame con l’ambiente costiero. L’IGP si presenta come strumento strategico per posizionare la Cozza Campana sui mercati nazionali e internazionali, consolidando l’identità produttiva regionale.

Qualità, sostenibilità e innovazione lungo tutta la filiera

Il convegno ha delineato una filiera in crescita grazie all’equilibrio tra sostenibilità ambientale, sicurezza alimentare e sviluppo economico. I contributi del Comitato Tecnico Scientifico e dei consorzi di produttori hanno restituito un quadro articolato dei risultati raggiunti, mostrando un comparto che evolve con competenze tecniche, innovazione e cura del territorio.

La conduzione dei lavori è stata affidata alla giornalista Floriana Schiano Moriello, con introduzione di Paolo Conte, presidente del GAL Parthenope. Il percorso verso il marchio IGP è stato illustrato da Emanuele D’Anza, coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico. La dimensione produttiva ha trovato voce in Fabio Postiglione (Consorzio OP Mytilus Campaniae) e Raffaele Schiavone (Consorzio Molluschi Regione Campania). I contributi scientifici sono stati sviluppati da Prof. Vincenzo Peretti (Università Federico II) e Giuseppe Iovane (Direttore Generale Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno), mentre Marco Esposito (Dirigente UOS 2 Regione Campania) ha delineato la prospettiva istituzionale.

Particolare attenzione è stata dedicata alla sicurezza sanitaria e tutela degli impianti, con numerosi operatori preoccupati per i lavori in corso sul litorale di Bagnoli.

Visione istituzionale e governance territoriale

L’assessora Zabatta ha tracciato una direzione chiara verso il completamento del percorso IGP, sottolineando l’importanza di una collaborazione tra imprese, ricerca scientifica e istituzioni per supportare la crescita del comparto, garantendo la sicurezza del prodotto e rafforzando la competitività.

L’iniziativa ha espresso una forte convergenza tra livelli istituzionali e sistema produttivo, con il supporto di Unione Europea, Ministero dell’Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste e PN FEAMPA Campania, consolidando una traiettoria condivisa verso lo sviluppo sostenibile e la valorizzazione delle risorse costiere.

Napoli come spazio di sintesi e visione

Il convegno ha restituito l’immagine di una Napoli capace di accogliere e interpretare processi complessi, ponendosi come spazio di sintesi tra competenze, interessi e progettualità. La Cozza Campana si conferma simbolo di un sistema produttivo che unisce identità, qualità e innovazione, trasformando una eccellenza del mare in leva strategica per il futuro del territorio.