L’oro si avvicina ai 5.000 dollari l’oncia

Roma, 23 gen. (askanews) – L’oro torna a galoppare, l’oncia del metallo prezioso per eccellenza balza al di sopra della soglia dei 4.900 dollari e ora sembra orientata a sfondare il livello psicologico di quota 5.000, sempre sospinta prevalentemente dalle tensioni geopolitiche.

L’ultimo sviluppo su questo fronte è il dirigersi del gruppo navale della portaerei Usa Lincoln verso l’Iran, che – appena chiusa, o quasi, la vicenda della Groenlandia con l’Unione europea – sembra riaprire questo fronte di possibile tensione.

Nel pomeriggio l’oro smorza l’aumento al più 0,43% a 4.935 dollari, dopo un picco di seduta a 4.970. Ancora non si è concluso il primo mese dell’anno e il metallo giallo ha già guadagnato più del 13%, mentre rispetto allo stesso periodo di un anno fa è rincarato di quasi l’80%.

In scia ai rincari dell’oro corre anche l’argento, con un più 2,67% a 98,92 dollari l’oncia; il platino balza del 5,53% a 2.702 dollari. (fonte immagine: US Navy).