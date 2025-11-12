Los Angeles 2028, la finale dei 100 metri donne il primo giorno

Roma, 12 nov. (askanews) – Gli organizzatori dei Giochi di Los Angeles 2028 hanno deciso di sorprendere il pubblico: la finale femminile dei 100 metri sarà l’evento principale della prima giornata di gare, con tutte e tre le gare dei 100 metri previste nello stesso giorno. Una scelta pensata per “iniziare col botto” e che ha subito trovato il favore delle star della velocità, come Sha’Carri Richardson: “Dimostra che l’atletica leggera sta vivendo il suo momento”.

Anche la britannica Dina Asher-Smith ha accolto con entusiasmo la decisione: “È un’opportunità entusiasmante: celebrare l’eredità, la forza e il potere globale dello sprint femminile, esattamente 100 anni dopo la prima partecipazione delle donne nell’atletica olimpica”.

World Athletics ha assicurato di aver consultato gli atleti per garantire il consenso alla nuova programmazione, che permetterà anche di “raddoppiare” la partecipazione in altre gare, come 100 e 200 metri, 800 e 1500 metri, e 1500 e 5000 metri. Il programma prevede inoltre il debutto della staffetta mista sui 100 metri e tre giornate di gare su strada.

Il presidente di World Athletics, Seb Coe, ha dichiarato: “Un programma innovativo, che onora la tradizione e mette le nostre velociste sotto i riflettori fin dal primo giorno, con la maratona maschile a chiudere i Giochi”.

Il primo giorno sarà anche quello con il maggior numero di finali femminili nella storia olimpica, tra cui la medaglia d’oro del triathlon. Tra le altre novità, il nuoto inizierà nella seconda settimana, e il penultimo giorno è previsto un “Super Saturday” con 26 medaglie d’oro in 23 sport. Gli organizzatori puntano a vendere circa 14 milioni di biglietti senza ricorrere al controverso modello di prezzo dinamico.