Los Angeles Italia Film Festival, a Hollywood riflettori accesi su Sandokan e la fiction tricolore

Dall’8 marzo in collaborazione con Rai Fiction il Festival prodotto da Pascal Vicedomini porterà alla ribalta Usa la serialità made in Italy: tra i titoli in programma anche “Battiato, il lungo viaggio”, “Rosso Volante” e “Guerrieri”

Sarà “Sandokan: Il Principe Pirata” il titolo di punta tra le fiction italiane a Hollywood per la 21ª edizione del LA Italia – Film, Fashion and Art Festival, che dall’8 marzo accende i riflettori anche sulla serialità tricolore in collaborazione con Rai Fiction. In programma, accanto alla nuova kolossal internazionale dedicata alla Tigre della Malesia, anche titoli Franco Battiato, il lungo viaggio’ di Renato De Maria, ‘Rosso Volante’ di Alessandro Angelini e ‘Guerrieri’ di Gianluca Tavarelli.

La sorprendente serie internazionale “Sandokan: Il Principe Pirata” avrà la sua ribalta hollywoodiana con una proiezione speciale domenica 8 marzo al TCL Chinese Theatre, tempio del cinema mondiale. Diretta da Jan Maria Michelini (“Devils”) e Nicola Abbatangelo (“Doc”), la produzione vede protagonista internazionale Can Yaman accanto a Alanah Bloor, Ed Westwick, Alessandro Preziosi e John Hannah, riunendo un cast di forte richiamo globale. Prodotta da Lux Vide, società del gruppo Fremantle, in collaborazione con Rai Fiction, Sandokan rappresenta una delle produzioni televisive europee più ambiziose nel panorama dell’avventura internazionale.

Fondato e prodotto da Pascal Vicedomini e promosso dall’Istituto Capri nel Mondo, il LA Italia Festival è realizzato con il sostegno del MiC, il patrocinio del MAECI e del MIMIT, in collaborazione con Intesa Sanpaolo, KPMG e Rainbow, con la partecipazione del Consolato Generale d’Italia a Los Angeles, dell’ICE – Italian Trade Agency e dell’Istituto Italiano di Cultura di Los Angeles.

Tra le altre proiezioni già annunciate: l’anteprima americana del film Anna, diretto e interpretato da Monica Guerritore; la proiezione speciale dei film-commedie campioni di incasso Buon Camino, Ohi Vita e La Vita Va Così; l’omaggio a Bernardo Bertolucci in occasione del 50º anniversario del film 1900 – Novecento; l’omaggio al musicista e produttore Tony Renis; il tributo agli Studios Rainbow di Iginio Straffi (trent’anni di attività globale); le proiezioni speciali del concerto al Radio City Music Hall di Renzo Arbore e dell’Orchestra Italiana; e il docufilm 2 Billion Hearts, narrato da Liev Schriber, sui Mondiali di calcio USA ‘94, in attesa della FIFA World Cup 2026, che si terrà tra Stati Uniti, Canada e Messico.