Lost & Found è il nuovo EP di chiamamifaro

Milano, 22 mag. (askanews) – Il 6 giugno arriva Lost & Found il nuovo EP di chiamamifaro, prodotto da Nigiri e distribuito da Sony Music Italy. Disponibile in pre save e pre order al link https://columbia.lnk.to/LOSTandFOUND

Dopo aver conquistato pubblico e critica con i singoli “Perché?”, “O.M.G.” e “Leone”, brani presentati durante la partecipazione al programma Amici, la giovane songwriter, in arte chiamamifaro, si perde e si ritrova in Lost & Found, un viaggio tra ciò che è stato, ciò che si è perso e ciò che resta di noi. In 7 brani dall’anima pop, Angelica Gori, classe 2001, canta le contraddizioni dei vent’anni: i rimpianti, le partenze, i ritorni a metà, ma anche quella voglia di mettersi in discussione senza perdere sé stessa.

L’ep si apre con Valigia, focus track del nuovo progetto e manifesto dell’intero lavoro, dove chiamamifaro vuole chiudere con il passato e fa una riflessione su cosa portarsi dietro in quello che vuole essere un nuovo punto di partenza per la cantautrice bergamasca. Il suono di LOST & FOUND è moderno, vibrante e abbraccia influenze pop, senza rinunciare alla scrittura narrativa, diretta e personale che la contraddistingue da sempre. L’artista ha firmato tutti i brani, con la collaborazione di alcuni tra i nomi più interessanti del panorama italiano, su tutti Federica Abbate e Riccardo Zanotti.

“Lost & Found è il disco a cui rivolgerti negli aeroporti, nelle stazioni, alla fine di un lungo viaggio, quando senti di aver perso qualcosa per strada. O qualcuno. Spero sempre che un disco aiuti almeno un po’ a ritrovarlo, o che regali un secondo di illusione di poterlo avere ancora, anche solo per un attimo. Non sempre si trova quello che si cerca, ma a volte si riesce a trovare qualcosa che ci si era dimenticati valesse la pena cercare” spiega chiamamifaro.

Con Lost & Found, chiamamifaro firma il suo progetto più consapevole, raccontando con delicatezza e forza quel momento in cui ci si guarda indietro per trovare il coraggio di andare avanti. Una voce capace di trasformare i ricordi in musica da custodire.

Tracklist:

1.Valigia; 2. O.M.G.; 3. Acqua Passata; 4. Leone; 5. Pezzi; 6. Perché?; 7. Casa mia