Lotta al Covid, a Procida è partita la campagna di massa: entro sabato tutti vaccinati

E’ partita questa mattina alle ore 9 la vaccinazione di massa di tutti i residenti dell’isola di Procida. All’apertura dell’hub vaccinale realizzato nel Comune erano già presenti 3 persone in attesa. L’operazione, annunciata ieri dal sindaco dell’isola Dino Ambrosino, viene coordinata dalla Asl Napoli 2 Nord, competente sul territorio di 32 comuni della provincia di Napoli (tra cui le isole Ischia e Procida). Sono già 220 i vaccinati su 600 convocati della fascia d’età over 50, cioè i nati prima del 1971 compreso. Nella giornata di oggi si potranno recare al centro vaccinale realizzato all’interno della sede del Comune anche gli over 50, over 60 e over 70 che non hanno ricevuto la prenotazione, “cercando – fa sapere il Comune – di non confluire tutti allo stesso orario”.