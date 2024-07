Lotta al fentanyl, alleanza Governo-laboratori universitari per analizzare le dosi sequestrate nelle piazze di spaccio

Il governo si appoggia a ventidue laboratori universitari per la lotta al fentanyl, con uno stanziamento di 450mila euro. Il piano rientra nell’accordo di collaborazione interistituzionale fra il Dipartimento per le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio e la Direzione centrale per i servizi antidroga del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell’Interno, denominato “FentanyLabNet”. Come si legge in un documento del 4 luglio del Dipartimento della Pubblica sicurezza – Direzione centrale per i servizi antidroga, con la cifra a disposizione si dà il via alla procedura di acquisto mediante affidamento diretto ai laboratori universitari, situati in una dozzina di regioni: si realizzerà così in via sperimentale un’iniziativa di supporto allo svolgimento sistematico degli esami tossicologici sulle sostanze stupefacenti sequestrate alle Forze di Polizia per individuare la presenza di fentanyl e altri oppioidi sintetici nelle “dosi di strada” sequestrate nelle piazze di spaccio nazionali. Da Milano a Palermo, da Bologna a Bari, passando, tra gli altri, per quelli di Napoli, Roma, Cagliari, Pisa e Macerata, i ventidue laboratori, già convenzionati con il Dpa, analizzeranno ciascuno da 180 a 240 reperti, secondo il “piano di ripartizione” previsto dal documento.