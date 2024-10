Lotta alla povertà, la Regione stanzia 5 milioni di euro

In attuazione del protocollo sottoscritto lo scorso mese di settembre tra la Regione Campania e la Conferenza Episcopale della Campania , la Giunta ha stanziato risorse per 5 milioni di euro per l’attuazione di diversi interventi a sostegno dei nuclei familiari più esposti alla povertà e delle fasce deboli della popolazione. L’esecutivo ha poi approvato il Piano regionale di contrasto al gioco d’azzardo. Il Piano, finanziato con 4,100 milioni, prevede una serie di interventi che vanno dalla informazione e sensibilizzazione sui rischi alla rilevazione del fenomeno, ai protocolli di diagnosi e presa in carica dei pazienti, alle azioni di reinserimento sociale e lavorativo. Approvato anche il documento di programmazione per il 2024/2026 relativo alla dotazione da parte delle strutture sanitarie di «Apparecchiature e prestazioni di risonanza magnetica» con l’obiettivo di consentire l’aggiornamento e l’implementazione delle stesse. La Giunta ha riprogrammato ulteriori risorse relative all’acquisto di nuovi autobus per il trasporto pubblico locale in Campania (finanziamento di 55 milioni di euro). Approvata infine la presa d’atto del progetto definitivo, sulla risultante della conferenza di servizi, relativa alla SS. 268 del Vesuvio, che prevede il raddoppio da due a quattro corsie della variante dal km 0 al km 7,7.