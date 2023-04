Lotta all’abusivismo nel settore extralberghiero, siamo all’anno zero. Occorre un tavolo permanente

Riceviamo e volentieri pubblichiamo

Abbiamo partecipato alla Commissione Polizia Municipale e Legalità del Comune di Napoli che aveva come oggetto l’analisi dell’abusivismo nel settore extralberghiero.

Per prima cosa sentiamo di dover ringraziare Iris Savastano, consigliere del Comune di Napoli, perché è sempre in prima linea sui problemi e sulle priorità del turismo nella nostra città.

Abbiamo apprezzato il suo intervento che conferma la sua determinazione, visione strategica e soprattutto competenza in materia.

Fondamentale la sua sollecitazione all’assessore De Iesu sulla necessità di cominciare ad affrontare con metodo queste priorità e non solo attraverso annunci e intendimenti.

Ecco che quindi non possiamo che condividere la proposta di Iris Savastano sulla necessità di attivare un Tavolo Permanente sull’abusivismo nelle strutture ricettive proposta che Atex, senza efficacia, presentó all’assessore al Turismo Teresa Armato non appena si insediò.

Nel nostro intervento, abbiamo rappresentato per prima cosa la nostra condivisione alla proposta di Iris Savastano perché i problemi per essere risolti vanno affrontati.

Questo problema al momento non è affrontato con metodo dal Comune di Napoli.

Abbiamo poi evidenziato la necessità di procedere con una strategia che si muova lungo due direttrici: regolamentazioni e controlli.

Abbiamo evidenziato che l’attuale oggettivo caos normativo, con intrecci di competenze tra vari soggetti istituzionali, non può e non deve diventare un comodo alibi per non fare nulla ed essere travolti da conseguenze che minano il nostro turismo.

Abbiamo evidenziato una serie di proposte come l’introduzione dei coefficienti di densità ricettiva, la necessità di un Piano Regolatore Turistico della città di Napoli, la necessità di un Piano Urbanistico Turistico della Città Metropolitana, il confronto con altri Comuni che hanno reso operative delle misure specifiche per contrastare il fenomeno, la necessità di seguire la recente sentenza del Tar Campania che impone il divieto per gli Affitti Brevi/Locazioni Turistiche di svolgere l’attività turistica quando viene meno (ed è praticamente la totalità dei casi) il presupposto della sporadicita’ dei contratti turistici che è alla base dell’attuale legge, la necessità di intensificare i controlli attraverso software dedicati che facciano un continuo confronto tra gli elenchi registrati al Suap del Comune e le strutture registrate sui portali di prenotazione, la possibile destinazione di risorse della tassa di soggiorno per incrementare l’organico della polizia turistica.

Sono temi che necessitano di approfondimenti, valutazioni e decisioni.

Immediate.

Ecco perché il Tavolo Permanente sull’abusivismo turistico a Napoli è fondamentale, altrimenti si continuerà a navigare a vista.

Sergio Fedele, presidente Atex Campania

Bernardo Amodio, presidente Atex Napoli