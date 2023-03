Lotta all’inquinamento atmosferico: provvedimenti Ue terribilmente costosi (e dagli improbabili benefici)

di Franco Fronzoni

La Ue sta imponendo agli Stati membri due importantissime innovazioni ai fini del miglioramento dell’inquinamento atmosferico, consistenti nella proibizione dell’uso dei motori a combustione interna nei trasporti terrestri (ma anche navali ed aerei?) e nell’obbligo alla qualificazione ambientale degli immobili. Provvedimenti giusti dal punto di vista dell’obbiettivo, pur se terribilmente costosi – gli uni e gli altri – sia dal punto di vista dei relativi oneri economici, sia per quanto ne deriverà nel sistema industriale dalle obbligate innovazioni e relative produzioni. Oltretutto, in un momento di grande difficoltà mondiale con il conflitto in corso in Ucraina, subito dopo i guai della Pandemia.

In effetti, l’abbandono della produzione dei motori a combustione interna va a distruggere, in pochi anni, quel tipo di industria, senza neppure avere esaminato se, nei termini previsti, saremo stati capaci di produrre l’energia necessaria in maniera “green”. Ci si ritroverebbe, in tal caso, nella contraddittoria situazione di dover ancora produrre energia con il sistema interdetto, pur avendolo inibito e, di avere, di fatto con l’interdizione, interrotto gli studi per il miglioramento dell’inquinamento di quel tipo di motorinte, attualmente in corso e con ottime aspettative.

Quindi, molti interrogativi sulle conseguenze del passaggio all’elettrico con i problemi circa le batterie (materie prime e nuovi tipi di inquinamenti), nonché dal reperimento dei materiali preziosi necessari alla loro produzione, che sembrano essere posseduti dai concorrenti extra Ue, in primis la Cina (quasi possessore esclusivo).

Il tutto senza aver tenuto conto, almeno apparentemente:

– del progresso nella ricerca della produzione di combustibile BIO;

– dei grandi passi avanti dell’IDROGENO , molto avanti, seppur al momento troppo caro.

In qualsiasi intervento di così grave rilevanza si svolge un’attenta, preventiva valutazione fra costi e benefici dell’innovazione, per ottenere la massima collaborazione da tutti ed, anche, il rispetto dai danneggiati. Di questo, finora, non abbiamo sentito granché.

Indagando sull’argomento, emerge:

a) che il settore Energia, nella UE, contribuisce per il 77 % al suo proprio inquinamento totale;

b) che il settore Trasporti assorbe, nella UE, circa il 18,8 % della voce Energia;

c) che l’inquinamento totale mondiale è indicato, per quanto riguarda i soli 20 Paesi più inquinanti del Mondo in ragione di 40.000.000 di tonnellate equivalenti di CO2, cui aggiungere quello degli altri Paesi non inclusi (valutato questo sì, presuntivamente) in circa un quarto dei precedenti; pertanto l’inquinamento mondiale risulterebbe pari a 50.000.000 chilotonnellatequivalenti

d) che l’inquinamento globale dei Paesi UE registra circa 4.000.000 chilotonsequivalenti.

Ne deriva

che l’inquinamento del Settore Trasporti UE, risulta in ragione dello 0,13% (077 x 0,18) del suo inquinamento globale, quindi 0,13 x 4.000.000 = 520.000 chilotonequivalenti che l’incidenza dei Settore Trasporti della UE (520.000 chiloltonequ) pesa meno dell’1,04 sul totale dell’inquinamento globale del mondo.

Per quanto riguarda il Settore delle Famiglie, il risultato è pressoché analogo, in quanto l’unico coefficiente che cambia è quello del punto b) che passa da 18,8 a 18,5, pur comprendendo nel computo anche i consumi per riscaldamento e raffrescamento, imputandolo totalmente, invece, alla dispersione degli edifici, mentre una giusta differenziazione ne ridurrebbe notevolmente la reale incidenza.

Tutto quanto considerato – seppur con la riserva dell’espressa grossolanità dei dati per l’accertata difficoltà di reperire informazioni precise, aggiornate e coerenti – conferma le preoccupazioni espresse e l’assoluta necessità di adeguate verifiche, stanti i modestissimi risultati conseguibili nel miglioramento ambientale, ancor meno accettabile, attesi i modestissimi risultati in riguardo all’ inquinamento effettivo.

INQUINAMENTO ATMOSFERICO

Tabelle e riferimenti









Nel 2020 la quota maggiore di energia nell’UE è stata utilizzata nella trasformazione energetica (24,2 %), seguito dal settore dei trasporti (18,8 %), dalle famiglie (18,5 %), dall’industria (17,2 %), dai servizi (9,1 %), dal consumo non energetico (6,7 %) e da altri settori (5,5 %).tonequivalenti, 1° grafico)