Lotteria Italia, 500mila euro ad Altavilla Irpina (Av). Il primo premio finisce a Pesaro. In Campania vincite da 50mila a Portici, Casoria e Bisaccia

C’è anche la Campania nei premi di prima categoria della Lotteria Italia. Ad Altavilla Irpina (AV) sono finiti i 500 mila euro del quarto premio (Serie D114310). Il biglietto vincente, quello del primo premio da 5 milioni di euro, finisce a Pesaro, nelle Marche, con la Serie E409084, come rende noto l’agenzia Agimeg. Il secondo premio da 2 milioni bacia invece Prizzi (PA) (Serie G162904), mentre il terzo da 1 milione Gallicano nel Lazio, in provincia di Roma (Serie A066635). Ultimo dei cinque premio di prima categoria a Cavarzere (VE) con il biglietto da 250 mila euro (Serie A211417). Tra i premi di prima fascia, solamente Gallicano nel Lazio (RM) già in passato si era reso protagonista di diverse vincite grazie alla Lotteria Italia: tra queste spicca il quarto premio da 1,2 milioni di euro assegnato nell’edizione 2010, ma in luce anche un premio di seconda categoria da 250 mila euro vinto nel 2008, oltre a diversi altri premi di terza fascia per un totale di ulteriori 270 mila euro.

Comunicate anche le serie e i numeri dei 25 biglietti estratti di seconda categoria del valore di 50.000 euro ciascuno, come riferisce l’agenzia Agimeg: L 361795 Cammarata (AG), F 031174 Roma (RM), C 145481 Teramo (TE), L 488089 Roma (RM), D 199428 San Lazzaro Di Savena (BO), F 342799 Roma (RM), M 228397 Roma (RM), F 399795 Genova (GE), L 297508 Omegna (VB), F 496538 Messina (ME), B 275673 Portici (NA), G 239632 Catania (CT), L 433512 Bologna (BO), A 108977 San Vendemiano (TV), F 145395 Ales (Or), C 378784 Casoria (NA), L 421708 Roma (RM), E 204241 Pavia (PV), D 181685 Bassano Del Grappa (VI), L 252078 Torino (TO), L 353476 Reggio Emilia (RE), L 295715 Bisaccia (AV), M 119165 Morro D’Oro (TE), A 439501 Cuneo (CN), D 185616 Torino (TO).